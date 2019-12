Lapsed tegid lastele kingitusi

Asja arutati lapsevanemate ja turvakodu töötajatega ning jõuti järeldusele, et laua- ja seltskonnamängud kuluks turvakodus ära. Õpilased said kokku 237 eurot, mille eest mänge ostetigi. Turvakodu juhataja Piret Värno tänas õpilasi südamliku teo eest. «Elus on väga tähtis näha oma ninaotsast kaugemale ja on ilus, et õpetaja neile lastele seda juba nii väikesest peast õpetab,» lisas ta. Värno sõnul on just viimastel aastatel koolid üha sagedamini küsinud, kuidas nad aidata saavad, mõni aeg tagasi tegi seda näiteks Ilmatsalu kool. Turvakodu lastele polegi vaja nii väga asju, kõige parem oleks, kui neile kingitaks hoopis kino-, teatri- või veekeskuse pileteid. Turvakodus elab praegu 12 inimest. Neist noorim on vana neli kuud ja vanim 38-aastane ema, kes elab seal koos oma lapsega.