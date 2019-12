Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar leiab, et terve inimene ei pea listeeriabakterit kartma ja paanikaks pole mingit põhjust.

Küsimuse peale, kas ta kala sööb, hakkas Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar naerma. Muidugi sööb. Soovitab teistelgi süüa ning kinnitas, et kala on täiesti ohutu. Niisamuti nagu ka puu- ja juurviljad, salatid, piim- ja piimatooted, liha- ja lihatooted.

Kes võiks olla 2019. aasta tuntuim mikroorganism? Vastus on, et bakter Listeria Monocytogenes, kes on Eestis suutnud inimesi ärevil hoida juba kolmveerand aastat.