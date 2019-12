Varnja külas Peipsi järve ääres on Mesi Tare külalistemaja rahvas võtnud jõulupuuna kasutusele vana kalamõrra. Selle ehtimiseks on kasutatud võrgumärgistuspalle ja külalistemaja kalakujulisi teeviitasid ning see on valitud ka EASi korraldataval Eestimaa lemmikjõulupuu valimisel üheks nominendiks.