Erkki Bahovski: Tartu tähtpäeva ootuses

Niisiis seisab Tartul veebruaris ees suurejooneline tähtpäev ehk Tartu rahu 100. aastapäev. Sellele eelneb üle vabariigi relvarahu 100. aastapäev 3. jaanuaril, kuid 2. veebruar 1920 on ennekõike seotud Tartuga, sest just see oli koht, kus rahuläbirääkimisi peeti ja kus rahulepingule alla kirjutati.

Lisaks juunis peetavale soome-ugri rahvaste maailmakongressile on Tartu rahu aastapäeva tähistamine kahtlemata linna teine tulevase aasta tähtsündmus. Ja paistab, et linn võtab ülesannet tõsiselt, sest sündmused ei leia aset üksnes 2. veebruaril 2020, vaid juba enne seda.

Diplomaatiline viisakus on pannud ka välisminister Urmas Reinsalut esitama kutset tulla Tartu rahu ümmargust aastapäeva tähistama oma Vene kolleegile Sergei Lavrovile. Loomulikult on see kurioosum, sest Venemaa arvates Tartu rahu enam ei kehti. Samas oleks tõepoolest imelik jätta kutse esitamata, sest Nõukogude Venemaa oli Tartu rahu teine pool.

Loomulikult seisneb Tartu rahu hetke põhiküsimus piirilepingutes.

Ning võibolla on küsimus ajas: 2004. aastal osales esimest korda Normandia 1944. aasta D-päeva tähistamisel ka Saksamaa toonane kantsler Gerhard Schröder. Enne seda polnud Saksa kantslereid sinna kutsutud. Nii et võibolla jõuab Tartu rahu tähistama kunagi ka Venemaa esindaja.

Loomulikult seisneb Tartu rahu hetke põhiküsimus piirilepingutes. Ei ole selge, kas ja millal võiksid kummagi riigi parlamendid piirilepingud (maismaa ja mere oma) ratifitseerida. 2014. aastal, kui Eesti ja Venemaa piirilepingutele teist korda alla kirjutasid, paistis, et ratifitseerimine on lähikuude küsimus. Siis aga algasid Krimmi sündmused ja ratifitseerimine lükkus määramatusse tulevikku.