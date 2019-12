Mõeldes eelmisel nädalal Ihastes kahe täiskasvanu ja kolme lapse elu võtnud tulekahjule palus saatejuht Rannar Raba Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhil Arvi Uustalul anda praktilisi näpunäiteid, kuidas oma kodu turvalisemaks muuta. Kui vana on liiga vana külmkapp? Kuhu paigaldada suitsuandur? Millised on vinguanduri omapärad? Need on vaid mõned küsimustest, mis esimeses saatepooles käsitlemist leidsid.