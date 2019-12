Mihkel Lees: õnnelik elu igas elukaare osas

Eesti inimeste keskmine eluiga kasvab. Oluline on, et pikem elu saaks elatud võimalikult väärikalt. See tähendab head ligipääsu meditsiini- ja sotsiaalteenustele, võimalust tegeleda meelepäraste harrastustega ning nautida kultuuri, mis hoiab meele rõõmsa ja mõtte terava.

Mitmed väärikalt vananemist toetavad tegevused on käima lükatud sellel aastal, paljusid viiakse ellu järgmistel aastatel. Tänavu oleme Tartus pannud aluse kahe uue hooldekodu ehitamisele. Kõige suurema hooldusvajadusega inimestele ehitab linn 2022. aastaks 20-kohalise Nõlvaku Kodu. Lisaks andis linn Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu kasutusse maa Annemõisas, et sinna saaks kerkida 135-kohaline hooldekodu. Samuti suurendatakse sellel ja järgmisel aastal koduhooldusteenuse saajate hulka umbes 200 inimese võrra.

Koostöös Dorpat Tervisega on loodud eakate kukkumise ennetustreening, mis on osutunud väga populaarseks. Oleme sel aastal rahastanud kuut treeningurühma üle 60 aasta vanuses inimestele ning jätkame seda ka järgmisel aastal. 2020. aastal Annelinna rajatava liikumisväljaku vahendid ja võimalused sobivad eriti vanemas eas liikumishuvilistele.

Selle aasta lõpus sai Tartu suurim eakate ühendus Kodukotus linna toel Viljandi maanteele uued ruumid, millega paranesid väärikate võimalused tegelda meelepärase huvitegevusega ning üheskoos aega veeta. Järgmise aasta eelarves on selle võimaluse loomiseks plaanitud Kodukotusele ka senisest suurem tegevustoetus. Eakate kultuurielu mitmekesistamiseks tuleb teha koostööd ka Euroopa kultuuripealinna 2024 meeskonnaga, et luua eakatele kultuurielamusi nii tiitliaastal kui sealt edasi.

Tuleval aastal soovime koostada ka strateegiadokumendi, et nii eakaid kui ka valdkonna eksperte kaasates põhjalikumalt läbi mõelda, mida tuleb veel kavandada, et väärikalt vananemist toetada. Dokument peaks andma poliitikasoovitusi nii linnale kui ka valitsusele.

Mõni nädal tagasi saime rõõmustava uudise, et Tartu on valitud Euroopa Komisjoni konkursil «Ligipääsetav linn 2020» kuue parima kandidaadi sekka. On tähtis, et puuetega inimeste tegevusi toetaks nii linnaruum kui ka kodune keskkond. Madalapõhjalised liinibussid, sotsiaaltransporditeenus ja sooja toidu kojuvedu on muutunud standardiks.