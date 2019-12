Päästjad pidid lapse diivani vahelt välja kruvima

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Kairet Kõljalg: „Lastele tuleb kodus ja selle ümbruses valitsevatest ohtudest rääkida. Ühtpidi on see oluline seepärast, et vanem ise koduseid riske hindaks, vajadusel minimeeriks, ja teisalt laste ohutusteadmiste tõstmiseks - kui laps teab, mis ohtu tekitab, siis oskab ta sellest eemale hoida. Lastega tuleks rääkida ka õnnetuse korral käitumisest, tihtipeale piisab sellest, kui laps teab hädaabinumbrit, oskab sinna helistada, teab et õnnetuse korral tuleb ohukoldest lahkuda ja alati teavitada vanemaid või täiskasvanut.“