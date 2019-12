Tiia Kõnnussaar: sellise valitsuse kooshoidmine on kahjulik, laostav, moraalitu

Kirjutan Teile avalikult, härra peaminister, olles kaotanud lootuse, et valitsus oma mullist enam üldse välja näeb ja ka tegelikult mõistab, et meedias kajastuv pahameel ei ole mitte «organiseeritud meediarünnakud», vaid väga suure osa Eesti Vabariigi inimeste õigustatud pettumus, nördimus ja ohutunne. Viimaseks piisaks karikasse on Helmete kui valitsuse ministrite sõnavõtud Soome valitsuse kohta. Sellise valitsuse kooshoidmine ei ole riigimehelik. Sellise valitsuse kooshoidmine on kahjulik, laostav, moraalitu. See annab äärmiselt halba eeskuju selle riigi kodanikele ja noortele inimestele ning on sama, kui öelda perevägivalla all kannatavale naisele ja tema lastele: kannatame ikka ära, mees teeb ju tähtsat tööd ja me palume vabandust, et ta sind lõi, küll ta ajapikku muutub viisakamaks. Aga need vägivallatsejad ei muutu.