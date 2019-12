Riffarrica läkitab uues videosinglis sõnumi heade inimsuhete tähtsusest

Malva ja Priksi arvamuse kohaselt on need igihaljad inimsuhted meiega tänini. Riffarrica soovib looga «Udune ilm» kuulajaile edasi anda sõnumi, et meie tajutav ja talutav rahuloluilm sõltub meie omavahelistest suhetest, himude ja hoolimise tasakaalust.