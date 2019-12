Tartu ülikooli kliinikumis esitles lastefond annetuste toel ostetud kõnnirobotit

Kõnnirobot on kõrgtehnoloogiline abivahend, mis aitab parandada või taastada nende laste kõnnimustrit, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu haiguse tõttu kõndida või kelle liikumine on muul põhjusel raskendatud. Tänu kõnnirobotile on füsioteraapia tunnid vaheldusrikkamad ning intensiivsemad, kuna robot liigutab patsiendi jalgu, jäljendades korrektset kõnnimustrit sadu kordi.

Kõnnirobot on olemas Tallinnas ja Haapsalus, kuid pika vahemaa tõttu on abivahend jäänud paljudele Kesk- ja Lõuna-Eesti patsientidele kaugeks või lausa kättesaamatuks.

Kõnniroboti võimalusi demonstreeris täna 11-aastane Laura Luhamets, kes on saanud niisuguseid treeninguid juba alates nelja-aastaselt. Nüüd ei pea Laura enam ette võtma pikki sõite Eesti teise otsa, vaid saab oma treeningtunnid kätte Tartus.

Esitlusel treenis teda TÜK lastekliiniku füsioterapeut Merlin Burov, kes ütles, et juba praegu teab ta lähikonnas kümmetkonda patsienti, kuid lisas, et kui uudis Tartus asuvast kõnnirobotist levib, tekib abivajajaid juurde palju.

Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku direktor Rein Kuik selgitas, et kõnnirobotit kasutatakse ühe osana taastusravis. «Kõnnitreening robotil sobib paljudele neuroloogiliste ja ortopeediliste diagnoosidega patsientidele ning roboti kasutamine annab võimaluse treeninguks sellise intensiivsusega, mida üks terapeut ilma masina abita tagada ei suuda,» rääkis dr Kuik.

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma ütles, et lastefondil on siiralt hea meel, et võlg Lõuna- ja Kesk-Eesti laste ees saab enne jõule tasutud.

«Olime neile selle moodsa taastusravivõimaluse ju tegelikult võlgu,» rääkis ta. «Sest on mõeldamatu, et just liikumispuudega patsientidel tuleb maha sõita kaugelt üle sajakonna kilomeetri, et saada osa kõnniroboti võimalustest.»

Ta tänas kõiki annetajaid, kes aitasid selle suure unistuse teoks teha.

Ligikaudu 500 000 eurot maksva robottehnoloogilise seadme soetamiseks alustas Tartu ülikooli kliinikumi lastefond annetuste kogumist möödunud jõulude ajal koostöös Kanal 2 saatega «Jõulusoojus».