Ema tapmises süüdi mõistetud endine politseiuurija kaebab otsuse edasi

Täna mõistis Tartu maakohus tapmises süüdi endise politseiuurija ning praeguse hobikunstniku 62-aastase Tiiu Kreimi, kes süüdistuse kohaselt tappis eelmise aasta juulis Kambjas oma 87-aastase ema. Süüdi mõistetud Kreim kinnitas kohtule oma lõppsõnas, et ei ole oma ema tapnud ning tema kaitsja Sirje Must kavatseb Tartu maakohtu otsuse ka edasi kaevata.

Kohus arutas Kreimi süüasja lühimenetluses, kuid kinniste uste taga. Taotluse kohtuistung kinniseks kuulutada tegi Kreimi kaitsja Sirje Must. Ka prokurör Tatjana Tamm toetas kohtuasja kinniseks kuulutamist. Põhjenduseks tõid nii kaitsja kui ka prokurör, et asja arutamisel tuleb juttu terviseandmetest. Et kohtulik uurimine oli kinnine, pole ka kõik juhtunu ükskikasjad teada.

Küll selgitas kohtunik Heli Sillaots pärast süüdimõistva otsuse välja kuulutamist, et kohtutoimikus kirjas olevad tõendid on piisavalt veenvad, et Tiiu Kreim oma ema tapmises süüdi mõista. Ta selgitas, et mullu 10. juulil helistas Tiiu Kreim hädaabinumbril 112 ning palus oma koju kiirabi. Kohale tulles tuvastasid kiirabitöötajad Kreimi 87-aastase ema surma. Kannatanu vigastused viitasid vägivaldsele surmale, mille peale kutsus kiirabi 11. juuli esimesel tunnil sündmuskohale ka politsei. «Toimikutest selgub, et surm saabus kaela piirkonda tekitatud survest,» sõnas kohtunik. Ekspertiis tõestas, et taolisi kehavigastusi ei saanud kannatanu ise endale tekitada ning uurimisel selgus, et 87-aastase naise surma hetkel viibis majas vaid Tiiu Kreim.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Tatjana Tamme sõnul on väga kahetsusväärne, et keegi on võimeline tapma oma ema. «Vaatamata sellele, et ema oli eakas ja voodihaige ning tema hooldamine võis põhjustada süüdistatavale ebameeldivusi, ei ole mitte mingil tingimusel lubatud selliseid ebameeldivusi lahendada tapmisega,» sõnas Tamm.

Süüdistatav küll ütles oma viimases sõnas, et ta ei ole oma ema tapnud. Kohus mõistis Kreimile kuue aasta pikkuse vangistuse, millest tuleb ära kanda neli.