Priit Humal: müütiline Rail Baltic

Paljudes uuringutes on leitud, et parim kasutatavus on olemasoleva raudteekoridori uuendamise korral. Euroopa kontrollikoda leidis möödunud suvel avaldatud uuringus, et kiirraudtee tasuvuseks on vaja vähemalt üheksa miljonit reisijat aastas. Prognooside järgi on Eesti osas reisijaid kümme korda vähem. Kuigi RB pole formaalselt kiirraudtee, sõidavad üle 200 km/h ainult kulukad kiirrongid.

Maantee laiuse järgi tuletatud barjääriefekti võrdlemine raudtee omaga pole asjakohane, kuna raudtee ei asenda maanteed, mida kasutab iga päev tegelikult ka kümme korda rohkem inimesi, kui raudteele unistatakse.

Rajatav raudtee on loodusele kahjulik. Kaunissaare viitab täpsustamata rootslaste tehtud uuringule, milles tõenäoliselt uuriti mõnda teist raudteed. Ühes kohas kehtivat uuringut ei saa meelevaldselt laiendada teise kohta, kus algandmed on erinevad. Raudtee keskkonnakahju on kindel. Kasu on ainult oletuslik ning ükski analüüs pole näidanud, et praegusel kujul planeeritud RB keskkonnakasu ületaks kahju. RB keskkonnamõju uuringus jäeti see arvutamata ebapiisavate algandmete tõttu. Käimasoleva keskkonnamõju hindamise programmi keelduti lisamast punkti, mis uuriks raudteeprojekti terviklikku keskkonnamõju.

Rail Balticu projekti aluseks on iganenud tehnoloogia. Tuleb nõustuda koordinaatoriga, et RBd arendatakse 19.-20. sajandi tehnoloogiaga. 21. sajand on toonud vesinikkütusega vedurid, isejuhtivad ja fossiilkütusevabad maanteesõidukid. Osutuses Põhjamaade omaga sarnasele mudelile tuleb arvesse võtta, et Soomes on meie praeguse raudteevõrguga (mitte RBga) ühilduv raudtee, mida riik doteerib 500 miljoni euroga aastas ega kavatse viia üle Euroopa laiusele. Rootsis on dotatsioonid veel suuremad. Soome ehitas Helsingist Peterburi kulgeva raudtee olemasoleva maantee ja raudtee koridori. Regionaalset liiklust arvestades ehitati raudtee ringiga läbi Lahti ega rajatud uut otsetrassi.

Kas sama rahaga saaks renoveerida olemasolevaid raudteid ning ehitada koole ja lasteaedu? Vaevalt keegi väidab, et kui raha on juba RB-le küsitud ja eraldatud, saaks selle eest ehitada koole ja lasteaedu. Kuid Euroopa ühendamise rahastusse (CEF), kust hiljem RB jaoks raha taotleti, kanti see raha Ühtekuuluvusfondist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestkostel ja valitsuse heakskiidul.

Kui Ühtekuuluvusfondi poleks CEFi kasvatamiseks vähendatud, olnuks samal rahal Ühtekuuluvusfondis palju laiem kasutusvaldkond, sealhulgas olemasolevad raudteed, veevärk ja maanteed. CEFi kantud raha eest parendavad teised riigid olemasolevaid raud- ja maanteid.

Ka järgmise ELi finantsperioodi eelarves toetab Eesti võimalikult suurt ülekannet Ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastusse. Eesmärgiga, et meile eraldatav laiema kasutusotstarbega raha kasutus piirata RB hüvanguks.

Raudtee õgvendamine kiiruse suurendamiseks olemasoleval raudteel peaks olema tehtud enne elektrifitseerimist, kuid RB ehitusele suunatud tähelepanu ja ressursside puudus on selle jätnud seni ja jätab veel aastateks unarusse.

Tasuvus. Paraku räägivad arvud tasuvuse kohta nukrat keelt. Maanteel sõitjad maksavad kütuseaktsiisi umbes kaks korda rohkem, kui on maanteeameti eelarve. Raudteele tasuvusanalüüsi teinud Ernst & Youngi prognooside kohaselt katab RB kasutustasu heal juhul ainult korrapärased kulud, kuid mitte taristu uuenduskulusid. Renoveerimise kulud tuleb leida maksumaksjal, keskmiselt 75 miljonit eurot aastas kolme riigi peale kokku, kuid valmimise järel tekib uuendamise vajadus teatud nihkega ja seetõttu on lühiajalise vaatega poliitikutel lihtne nendest kuludest mööda vaadata.

Raudtee rahalisest tasuvusest pole üldse mõtet rääkida. Analüüsist järeldub, et ka sotsiaal-majanduslikult ei tasu praegu kavandatav RB end ära. See tähendab, et analüüsi põhjal on ühiskonnal kasulikum sama raha kulutada paremate tasuvusnäitajatega projektidele: näiteks Via Baltica või olemasoleva raudtee ohutuse parandamisel säästaksime inimelusid ja saaksime ühiskondlikku kasu palju rohkem kui nii kallist RBd ehitades.

Tasuvusanalüüsist leitud nelja miljardi euro suurune viga võib tunduda formaalne, kuid see viga näitab fundamentaalset probleemi: tegelikult puudub praegusel kujul ehitataval RB-l ühiskondlik õigustus. Seda viga püütakse asendada poliitiliste otsustega ja PR-firmadele makstavate summade suurendamisega. Paraku on võltsitud poliitikal hind, mida ei maksa poliitikud ega rahustavad ametnikud. Maksame meie.

Mis Rail Baltic meile maksma läheb? Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitas RB senist ehitust kommenteerides, et Saustinõmme viadukti näitel on ehitushind kavandatuga kooskõlas. Samal ajal on Euroopa Komisjonile esitatud RB tasuvusanalüüsis ringtee ja raudtee ristumise hinnaks märgitud 0,4 miljonit eurot, kuid ehitushankes kujunes maksumuseks 6,9 miljonit eurot. Esimene RB tasuvusanalüüs koostati 2007. aastal. Selles hinnati erinevaid võimalusi ning üks nendest oli ka uus, Euroopa laiusega otsetrass, mille Eesti osa hinnaks arvutati toona 450 miljonit. RB meeskonna teatatud viimane prognoos on 1,7 miljardit eurot.