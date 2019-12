Peipsi rasvane kuldkala kipub taas toidulaualt minema ujuma

Suvel nentisid Peipsi kalurid, et seis selle rasvase kalakesega ei tundu olevat kõige parem: mõõdule vastavaid rääbiseid mõrdadesse jagus, kuid väiksemaid ehk järelkasvu püünistes tänavu peaaegu polnud. Teadlaste katsepüügid on kinnitanud sama ning nii tohivad Eesti kalurid Peipsist järgmisel aastal püüda 170 tonni rääbist, mida on 155 tonni vähem kui tänavu.