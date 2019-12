Idufirma ütleb sekunditega, kui palju mingi tükk metsa maksab

Tellijale

Kas nüüd hakatakse metsa veel rohkem maha võtma? Nii see pole, küll aga saab metsaomanik tänu tarkvarale teha mõistlikumaid otsuseid ning hoida kokku aega ja raha, kinnitas Forestbooki turundusjuht Kristjan Karron. Aega aitab kokku hoida see, et tarkvara koondab ühte kohta mitmeid riiklikke avalikke andmeid, näiteks maa-ameti kaardikihid ja takseerimisandmed, mida ei pea enam eraldi välja otsima ning siis arvutama hakkama.