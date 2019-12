Tartu tervisekeskuses hakkavad lapsed ja noorukid saama vaimse tervise abi

Tartu tervisekeskuses (Mõisavahe 34c) hakkavad uuel aastal iga tööpäev patsiente vastu võtma neli vaimse tervise õde, lisaks psühhiaatrid, psühholoogid ning logopeedid. Vajadusel pakub abi psühhiaatriakliiniku sotsiaaltöötaja. Enamasti leiabki lapse või nooruki esmane vastuvõtt aset just vaimse tervise õe juures, kes hindab, millist abi noor vajab. Et kas see on psühhiaatri vastuvõtt, uuringud, sotsiaalhoolekande või hoopis kooli toetus.