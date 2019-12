Jõulude ootuseks sobib hästi ka Astor Piazzolla suur tango

Mõlemad muusikud kinnitavad, et soov mängida «Le grand Tangot» on olnud neil mõlemal, ja et varem on nad esitanud seda teost teiste lavapartneritega.

«Kui rääkida «Le grand Tangost», siis see on eriline teos tõesti,» kirjeldas Jaak Lutsoja. «Juba selle pikkus – 12 minutit – sunnib teda võtma kui suurteost. Ja kuna ma olen mänginud Piazzolla loomingut palju, siis võin öelda, et just selles loos on eriline vägi. Seal on palju osasid erinevate tempodega, aga selles on ka moodsat helikeelt, ja ma ei usu et leidub inimest keda see kirg ei puuduta.»