Võrkpallurid panid taskusse finaalipääsme ja kaks võitu

Treener Ojamets kinnitas Võrkpall24-le antud lühiintervjuus, et kõik on võimalik. «Selge on see, et kui me arvutisse andmed sisse paneme, siis on Saaremaa favoriit. Aga eks sel hetkel hakkavad igasugused nüansid rolli mängima,» rääkis ta.