Ants Kask: lootus sureb viimasena

Kui uskumine ei päästa vaesusest (Riina Sikkut, PM 4.12) ja juba iidsetest aegadest ühiskonnas kujunenud solidaarsusnõue vanemate ja laste vahel tuleb ka unustada (Marek Reinaas, PM 6.12), siis vanakestel ei jäägi muud üle kui palvetada, et ehk juhtub ime ja pensionäride elujärje parandamine suudetakse seadustega paika panna. Lootuses, mis rahva arusaama järgi sureb viimasena.

Seda eksperimenteerimist pensionäride peal on tehtud juba aastaid ja võibolla mõningaid katseid tuleb veel ka edaspidi ette. Huvitav ongi, et suurte arutelude ja sõnalahingute käigus on siinjuures püütud vältida väga tähtsat asjaolu: miks on vanaduspensionäridele makstud pensioni tervelt 17 aastat esimesest sambast võetuna ja teise sambasse suunatuna neli protsenti vähem?

Kuigi 2002. aastal jõustunud pensioni teise samba kohustuslikuks muutmise seaduse kehtestamise juures olnud asjaosalised püüavad kinnitada, et selle raha lisas riik, siis on ka siilile selge, et riik ei lisanud sentigi, vaid võttis selle julmalt toonaste vanaduspensionäride taskust ja vähendas nende elatist viiendiku võrra.

Vanade inimeste mälu pole nii lühike, kui võimulolijad arvavad. Nad mäletavad ülimalt hästi aegu, mil paremat kohtlemist väärinud vanakestel tuli pisku pensioni juures vesise suuga imetleda suitsuvorsti ja singilette ning tungelda räime- ja subproduktide sabades. Kuigi elu polnud kiita, siis kartulikoori veel ei söödud, aga ikka usuti ja loodeti paremat. Pealegi kui omaaegne peaminister lubas pensionid nelja aastaga kahekordistada ja viia Eesti lähemal ajal Euroopa viie rikkaima riigi sekka.

Selles usus me elasime ja Riina Sikkutil on tuline õigus, et uskumine ei päästa kedagi vaesusest. Eestis läheb iga aasta manala teele umbes 16 000 kodanikku, kellest kolm neljandikku on vanakesed. Selle 17 aasta jooksul on maise teekonna lõpetanud üle kahesaja tuhande vanakese, kes ka siiralt uskusid tollaste võimulolijate juttu ja lootsid lubatud elujärje paranemist, kuid surid ikka viletsuses.

Kõigil meil, kes me siin riigis elame ja toimetame, peab olema arusaam, et ainult rikas riik saab oma rahvale pakkuda eluks vajalikke hüvesid.

Olemegi nüüd dilemma ees, kuidas edasi minna, sest midagi on senini otsustatud ja ka tehtud valesti. Oma riigi kõige auväärsemate inimeste eluolu pole suudetud märkimisväärselt parandada. Statistika näitab, et üle 80 protsendi pensionäridest on mures vanaduspäevade elu pärast ja peaaegu pooled neist elavad suhtelises vaesuses. Näib, et vana pensionisüsteem ei toimi ja aeg on teha parandusi ja tõhusamaid täiendusi.

Kindlasti on see arutelu neil päevil riigikogus kogumispensioniseaduse eelnõu üle praegustele ja tulevastele pensionäridele märgilise tähtsusega ning 70 protsenti küsitletud asjaosalistest on seda ka toetanud.

Pensionäridel on vabaneva raha toel loota elatise tõusu, pensionieelikutel aga suurenevad otsustusõigused ja valikuvõimalused oma raha üle. Selle kasulikkust ja jätkusuutlikkust näitab aga tulevik.