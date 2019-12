Tartu Postimehe toimetus valis aasta kolleegiks küljendaja Kristiina Ojala

Tartu Postimehe pere valis tänavuseks aasta kolleegiks küljendaja Kristiina Ojala, kes on ajalehe valmimisele kaasa aidanud 29 aastat ehk täpselt sama kaua, kui lugejatel on olnud võimalus taas oma postkastist leida Postimehe-nimelist väljaannet. Viimastel aastatel on Ojala käe all lood ja pildid õige koha leidnud eeskätt Tartu Postimehe, aga ka Lõuna-Eesti Postimehe lehekülgedel.