Galerii: Eesti Rahva Muuseum pakkus laadalistele jõulukaupa ja küünarnukitunnet

Käsitöö hulka võib arvata ka raamatud - on ju need tipitud arvutisse kätega. Üks nende müüjaid, pianist ja kirjanik Sven Kullerkupp rääkis, käes tops jõhvikamahlaga, et hakkab ostma siis, kui on veel veidi oma mõlemat raamatut müünud.

«Esialgu pean letis istuma, ei ole saanud silma peale visata, mis siin üldse tehakse,» ütles ta. «Aga juba üks singimüüja pakkus mahedat maasinki ja eks ma vaata muidki asju. Ilmselt toetan ka haigeid lapsi - loosi ostmisega annetan raha.»

Aeg-ajal oleks võimendussüsteemi paisatud justkui Kuku raadiot. Aga ei, see oli Madis Ligi, kes päeva juhina tutvustas neid, kes pidid lavale astuma. Kell 11.30 teatas ta, et ajutiste näituste saalis saab vähem kui kahe kuu pärast näha muinasjuttude väljapanekut. «Katrin Sipelgas on see inimene, kes näitust veab, ja Eia Uus on muinasjuttudest raamatu kokku kirjutanud,» ütles raadiohääl.

Õlg vastu õlga

Vähemalt paar esimest laadatundi oli letirivide vahel niisama vaatajaid ja meelepärase kauba otsijaid nõnda tihedasti, et kohati võis edasi liikuda kõigest kümnesentimeetriste sammudega, küünarnukid vastu teiste küünarnukke, õlad vastu teiste õlgu ja kõht vastu teiste selga.

Sedamoodi ukse juurest lava suunas kulgejate hulgas oli kaks Nedsaja küla meest, Paul Hunt ja Toomas Valk. Möödaminnes antud usutluses ütles Hunt, et jõululaata majas sees korraldada on väga hea mõte. «Nii väga kui me ka ei tahaks, lund ei saja ja mõnusat jõuluilma ei ole, väljas on tuul ja vihm,» ütles ta.

Valk rääkis keerulisest parkimisest. «Tulime siia bändiga esinema. Sõitsime korraks maja ette, tõstsime pillid maha ja üks mees (bassimees Iisak Sulev Andreller – RH märkus) läks autot viima kuhugi kaugemal. Praeguseni ei ole tagasi jõudnud,» ütles ta.

Karmoškamängija Valk rääkis kavatsusest midagi osta, kuid mida, ei olnud tal veel välja valitud. «Mulle meeldib, et siin on palju Lõuna-Eestist tulnud kauplejaid,» lisas ta. «Lettidest mööda tulles kuulsin praegu kahes kohas seto keelt ja vaatasin - ahah, ühed tuttavad siin ja teised tuttavad seal.»

ERMi teatel oli laadale kauplejaid tulnud kõikjalt Eestist, isegi Narvast, Haapsalust ja saartelt. Tartumaalt Vedult olid tulnud ponid, kes sõidutasid ERMi ees lapsi, ja sealsamas askeldas päkapikk Jolly, kes ütles, et ta tuleb Feisspukist ja on tegelikult nelja k-ga ehk päkkapikk. Lavale esinema olid kutsutud Nedsaja küla bänd, Saaremaa meeskoor SÜM ja akordionist Julius Koppel.

Jõululaat teisipäeval

Kes täna ERMi jõululaadale ei jõudnud, aga tahaksid ometi pisutki laadamelu tunda, võiksid 17. detsembril kell 10-14 minna Tartu kutsehariduskeskuse Kopli tänava õppekorpusesse. Tänavusele jõululaadale on sinna osalema oodata üle 30 kaupleja ja õpilasfirma.