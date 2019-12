Epeesid välgutanud neidude hulgas tegi kõige võidukama torke üllataja

Finaalist jäi välja ja jagas koos Vellestega kolmandat kohta Truuse, kes on praegu naiskadettide Eesti edetabeli esimene (Velleste on seitsmes). Truuse esimene lohutaja oli tema treener Anatoli Jasnov.

Kahe finaali jõudnud neiu, Babenko (Läti edetabeli koht teadmata) ja Beri (edetabelis jagab üheksandat kohta) heitlus edenes tasavägiselt, nii et esimese kolmandiku lõpuks oli Ber teinud kuus ja Babenko viis edukat torget. Teise kolmandiku kaks esimest minutit möödusid Babenko edu tähe all. Kui aga aega oli jäänud vaid minut, võttis Ber end kokku ja asus võidurõõmsa karjatuse saatel võistlust juhtima.