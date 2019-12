Galerii: jõululaadal kauplejad pakkusid mitme maitsega mett ja midagi muudki

Keskpäeval oli laadal rahvast parajalt palju, nii et vaatamata oma eakohasele pikkusele hakkas teiste hulgas silma kaheksa-aastane Robin. Ta ostis isevärki juusturulli, mida võib süüa niisama, aga veel paremini maitseb see siis, kui kuuma kuiva panniga kuldseks küpsetada. Nii õpetas poissi ja tema saatjat leti taga Aita Raudkivi, kes on Kalamatsi meierei (Järvamaa, Esna) perenaine.

Kristi ja Raul Terep - nad on tartlased, aga tegutsevad koos mesilastega Põltsamaa ümbruses - selgitasid leti taga, et esimeses neist purkidest on lisatud meele jõulumaitseks jõhvikat, pohla ja kaneeli. Teises on lisandiks must küüslauk ja kolmandas kuusekasvumahl.