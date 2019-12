Eia Uus kirjutas lasteraamatu ERMi muinasjutunäitusele mõeldes

Eia Uus on äsja saanud trükist oma lasteraamatu «Seitsme maa ja mere taha», mille peategelane on väike tüdruk, kes tahtis hirmsasti teada saada, mis on õnn. Et talle ei osanud vastata ei üks ega teine, rändas tüdruk õnne otsides seitsme maa ja mere taha.