Etendus Elvas tähistab Jaan Toominga lavastusjuubelit ja Lendteatri aastapäeva

Lendteatri asutaja, kunstilise juhi, dramaturgi, näitleja ja lavastaja Airé Pajuri andmeil on Jaan Tooming alates 2017. aastast samas harrastusteatris vaatajate ette toonud viis lavastust. Need on Wil­liam Shakespeare’i «Hamlet» (2017), John Boynton Pristley «Skandaalne juhtum» (2018), Harold Pinteri «Armuke» (2019), Edward Albee «Abielumäng» (2019) ja August Strindbergi «Luikvalge» (2019).