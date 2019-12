Tartu linnapea viis Tallinna linnapea jalgrattaga sõitma

«Tallinnal on huvitav õppida Tartu rattaringluse ja uute ühistranspordi liinide väljatöötamise kogemustest. Tallinna jaoks oleks väga suur au olla Tartu koostööpartneriks kultuuripealinna tutvustamisel, sest suur osa turiste jõuab ka Tartusse läbi Tallinna. Tallinn võiks olla Tartu kultuuripealinna esimene värav ja visiitkaart,» ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kohtumisel Tartu linnapea Urmas Klaasiga.

Tartu on viimastel aastatel ehitanud ja remontinud üle 100 kilomeetri jalgrattateid, tänavuses kaasavas eelarves soovisid tartlased kõige rohkem just jalgrattateede võrgustiku ühendamist üle linna.

Lisaks käivad tööd selle nimel, et ehitada üle Riia maantee kergliiklusviadukti ning lisada tänavate rekonstrueerimisel võimalusi kergliiklejatele. «Oleme ümber korraldanud Tartu bussiliinivõrgu, mille tulemusel on ühistranspordi kasutajate hulk märgatavalt kasvanud,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. Klaasi sõnul on koostöö Tallinnaga kultuuripealinnaga seonduvalt väga mõttekas ja uuel aastal saab praktilise koostööga spetsialistide tasandil juba algust teha.