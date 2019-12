Rotaks avas Sepa keskuses oma viienda lihapoe

Kell kümme avatud poes lookles järjekord ühest seinast teise. Teiste seas kasutasid juhust uuest poest miskit kaasa haarata ka Sepa keskuse teiste poodide müüjad. «Nii tore pood, nii palju valikut, aga järjekord on jube pikk, tuleme õhtul tagasi,» sõnasid kaks Sepa keskusest tulnud prouat üle uue lihapoe ukse kiigates.

Rotaksil pole väljaspool Tartu maakonda ühtegi esindust. Ettevõtte juht Aare Kalson sõnas, et see on nende teadlik valik. «Tahame pakkuda kliendile võimalikult värsket kaupa, seega ongi meie poed kõik siin,» sõnas Kalson.

Tartumaa põllumeeste liidu esimees Jaan Sõrra, kes samuti Rotaksi poe avamisel osales, sõnas, et pärast paari aasta tagust suurt sigade Aafrika katku epideemiat, pole Tartumaale kuigi palju seakasvatajaid jäänud ning Rotaks on Tartumaal üks kõige suuremaid seaksvatajaid. «Rotaksil on Vasula farmis ligi 9000 siga,» märkis Aare Kalson.

Enne Rotaksi esinduse sisse kolimist töötas Sepa keskuses samas kohas motopoe Intermoto esindus. Sepa keskuse tegevjuht Jaanus Ija sõnas, et Intermoto otsustas oma Tartu esinduse sulgeda ning seejärel seisid ruumid tühjalt napilt kuu aega. «Rotaksi inimesed leidsid ise selle koha üles ja tegid ettepaneku siia esindus avada,» sõnas Ija.

Sepa keskuse omanik Rein Pant lisas, et Ropka tööstuspargis pole kuigi palju toidupoode, seega on Rotaksi esindus igati teretulnud. «Siin piirkonnas liigub ka teistsugust rahvast, kel näiteks pole soovi ega huvi käia Lõunakeskuses ostlemas,» lisas ta.