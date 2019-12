Vibulaskjad tõid koju kümmekond karikat

Vibulaskmine on spordiala, millest iga päev just palju kuulda ei ole. Ülikoolilinna külje all Lähtel tegutseva Tartu valla spordikooli treenerid Kadi Koort ja Raul Kivilo on võtnud vibulaskjate olümpiale pääsemise oma südameasjaks. Nende õpilased tõid viimati sisekarikavõistlustelt 11 karikat, aasta sportlasteks valiti spordikoolist kolm kandidaati.