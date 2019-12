Lux Express sulgeb veebruarist Kuressaare liini

Tellijale

«Tegemist on hästi sesoonse liiniga, suure osa aastast on see kahjumlik ja kokkuvõttes ongi kahjumlik liin,» põhjendas sulgemisotsus Lux Expressi juhatuse liige Paul Kristjan Lilje. Ta lisas, et Kuressaare liin on ka hästi pikk, mis tähendab, et üks buss on terve päeva kinni, sellega muud teha ei saa kui sõita Tartust Kuressaarde ja tagasi Tartusse. «Sinna tuleb juurde ka juhi majutus, see on kõik kulu,» nentis ta.