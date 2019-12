Mihkel Lees ja Riho Raave: linn soovib Raatuse koolis töörahu

2020. aasta alguses tehakse koolis töötajate rahuloluküsitlus, et selgitada välja, kui suur osa õpetajatest ja mis põhjusel on rahul või rahulolematud koolikultuuri, sh juhtimise kvaliteediga.

Mööname sedagi, et kõik õpetajad ei ole olnud valmis muudatustega kohanema, sealhulgas ei ole ilmselt osale sobinud ka koolijuhi alati mitte kõige korrektsem suhtlusstiil ja reljeefne väljendusviis.

Direktor Toomas Kink on selgitanud, et ilmunud artiklites ja ka lapsevanema Piret Sapi pöördumises toodud näited ebatsensuursest sõnakasutusest ei vasta tõele ning mitmed neist on kontekstist välja rebitud või pärinevad ammusest ajast, et näidata koolijuhti võimalikult negatiivses valguses. Paljudel juhtudel on tegemist sõna sõna vastu olukordadega ja kuidas tegelikult asjad olid, teavad vaid asjaosalised ise.

Nagu eespool juba rõhutasime: Tartu linn koolipidajana sellist suhtlemist kindlasti ei salli, kuid usume siinjuures sellesse, et suudame koos olukorda paremaks muuta. Meie jaoks ei ole esmatähtis see, mis kunagi oli või kuidas keegi millises olukorras varem käitus. Vigu teeme me aeg-ajalt kõik ja vigadest õpitakse.

Meie huviorbiidis on eelkõige Raatuse kooli tänane päev ja tulevik ning loomulikult õpilased. Peame tegema kõik selleks, et nemad sisepingete tõttu ei kannataks. Kahetsusväärselt on aga praegu mängu tõmmatud ka õpilased, keda püütakse ära kasutada.

Piret Sapp on ise tunnistanud, et ta on võtnud eesmärgiks koolijuhi väljavahetamise. Tartu linn koolipidajana ei kavatse alluda ultimatiivsetele nõudmistele, ehkki mängu on toodud ajakirjandus ja advokaadid.