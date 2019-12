Joel ja Kristjan Luhamets: inimestele peab pigem õpetama seda, mida mitte uskuda

Piiskopi sõnul on eksiteele sattunud inimest keeruline tagasi õigele teele juhtida. «Enda arvates õpetab ta õigemat õpetust ning tal on asjadest märksa humaansem, piibellikum ja kristlikum arusaam. Piiblist otsitakse sageli enda õigust, kuid sealt tuleks otsida Jumala õigust,» toonitas Joel Luhamets.

Uskuda, mis õige

Eestlaste usku uurinud teadlased on leidnud, et meie inimeste religioosne pilt on väga kirju: usutakse midagi siit, midagi sealt; öeldakse, et Jumalat justkui ei usu, aga mingi kõrgem jõud vist ikka on, ja nii edasi. Seda tunnetavad oma töös ka Luhametsad.

«Tõsi on see, et selle maailma hoiakud mõjutavad inimesi märkamatult, inimestele haakuvad külge igasugused vaimsed liikumised, energiad ja õpetused,» tõdes Joel Luhamets. Poeg täiendas, et seejuures on inimesed päris tihti üllatunud, kui saavad mõne asja kohta teada, et see polegi kristlik tava.

«Leerikoolis olemegi inimestele öelnud: me ei pea teile niipalju õpetama seda, mida uskuda, vaid pigem seda, mida mitte uskuda,» sõnastas Kristjan Luhamets praeguste vaimulike ühe suure väljakutse. «Kõike pole vaja uskuda – ainult seda, mis on kindel ja õige!»

Kas eestlaste usulist pilti aitaks selgendada kohustuslik usundiõpetus koolides? Luhametsad rõhutavad, et igasugune teadmine on inimese jaoks hea, kuid ta vajab sel teel juhendamist. Joel Luhametsa arvates saaks see toimida selge usuõpetusena, mis toetub kiriku õpetusele ja arusaamadele, sest praegune koolisüsteem on tema hinnangul liialt neutraalne.

«Aga on asju, mis on kahjulikud ja halvad ning neid ei tohiks neutraalselt käsitleda,» arutles Joel Luhamets. «Praegu on aga ainsaks kriteeriumiks see, et sinu tõekspidamised ja käitumine ei tohi kaasinimesele vaimset ega füüsilist kahju teha. Kui aga kaks täiskasvanud inimest on nõus, võivad nad ükskõik mis lollust teha ja see polegi nagu enam lollus. Meil peaks jätkuma kriitilist meelt, et öelda: see on halb või see on hea.»

Ehk teisisõnu jääb Joel Luhametsa arvates praegu moraali küsimustes puudu selgest ideoloogiast. «Arvame, et oleme saanud aru, kuidas tuleb elada, peame end kõige targemateks ja välistame vanemate põlvkondade kogemused. Kuid kas näiteks teadust saaks nii teha, et kõik varasemad kogemused heidetakse prügikasti? Aga moraaliküsimustes tehakse nii,» kurjustas ta.

Pärast piiskopiks saamist on Joel Luhamets saanud erinevail vaimulikel teemadel mõtiskleda varasemast märksa enam ning ta ei salga, et nüüd, kus koguduseelu praktilise poole korraldamine on poja õlul, on tal palju lihtsam.