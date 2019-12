Ain Ostra: koosolekust, mida päriselt polnud

«Uhh, võimas! Viimati rääkis nii siin saalis endine kolhoosiesimees, kui oli Tallinnast partei kongressilt naasnud. Vot, sellist juhti me vajamegi, muidu me nende liberastide ja globalistide vastu ei saa, võtavad meilt viimasegi töö ja vallamaja lubasid ka mingiks keskuseks muuta, kus igasugu koosolekuid korraldada ja meie noorte pea sassi keerata,» pobiseb ukse kõrval seisev kõhukas vanamees. Ilmselgelt on ta seda päeva kaua oodanud.

«Me toome elu maale tagasi, selleks peame tegema õigeid otsuseid ja need valitsuses läbi suruma, sest mitte alati ei kiideta meie plaane kohe heaks. Me paneme ministeeriumites 17 aastat mõttetult istunud ametnikud tööle ja kes hakkama ei saa, need lendavad laia kaarega minema,» praalib esimees. «Aga kuidas need noored maale tagasi toote,» piiksatab kõhetu nooruk, kes hängiks muidu vana kultuurimaja akendeta lobudikus, kui külas oleks alles veel mõni teinegi temaealine. Küsimus ilmselgelt häirib kõnelejat, kuid ta suudab end talitseda: «Nagu ütlesin, me teeme õiget asja, me hoiame võõrad siit eemal, et nad ei tuleks teile siia ajupesu tegema. Me ... me teeme neid asju, milles me oleme kokku leppinud, no näiteks ... me, no te saate ju ise ka aru, et ma ei saa teile neid siin kõiki ette lugeda, sest siis oleks süvariik kohe kallal. Kas te seda tahate või?»

Etteheitev mõmin saalis sunnib nooruki taanduma, sest muidugi ta ei taha süvariiki. Ta küll ei tea, mis see täpselt on, aga näiteks naaberküla Mihkel olevat e-hääletanud konservatiivide poolt, nagu õige Eesti mees ikka. Aga naabrinaine Meeta teadis rääkida, et Mihkli hääl olevat ikkagi reformi omade hulgast leitud. Ja selle olevat uus itiminister esimesel tööpäeval avastanud.

«Peaminister meie valitsuses on üldiselt kenasti hakkama saanud, kui vaja, siis vabandab ilusasti,» räägib alfamees edasi.

Meeleolu tõuseb. Aga ikkagi, mis kantsleritega teha? «Lubasime, et pead hakkavad veerema, ja seda juba näete ju,» teatab parasjagu kaabuta mees. «Noh, langevad ka mõned meie omadest, aga kaks ühe vastu on okei lahendus.»

Hea ikka, et meil see kaabuga, hetkel kaabuta mees on, ilma temata koli või Kanadasse!

«Aga mis saab neist teistest ametnikest, kelle süvariik paika on pannud?» kilkab naine esireast. Kaabuta kaabuga mees vilksab vihiseva pilgu lavalt alla. «Süvariik, see on meil prioriteet number üks. See on sotside ja reformi punutud, aga me teeme edusamme selle purustamiseks. Me saime NATOga hakkama, nad kõik värisevad plaani B ootuses, me saame ka süvariigist jagu.»