Miks siseminister Mart Helme rääkis Ihaste tulekahju kohta üksikasju, mille avalikustamisest ametkonnad hoiduvad?

Äsjase traagilise põlengu puhul on üks olulisemaid küsimusi olnud, miks terve viieliikmeline perekond põlevasse hoonesse jäi ega suutnud leekide eest pääseda. Üks näitaja, mis sellele küsimusele võiks aidata vastata, on kehade asukoht leidmise hetkel. Seda aga pole tahtnud uurijad spekulatsioonide vältimiseks seni avalikkuse ees täpsustada.

Pressikonverentsil selgitasid päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos, et ei avalikusta, millises järjekorras ning kus leiti tulekahjus hukkunud pereliikmed ning kas surm saabus vingumürgituse tagajärjel või mitte. Klaos lubas, et sündmuse põhjused tehakse tatavaks pärast uurimise lõppu.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius lisas, et sündmuse liiga detailide kirjeldamine põlenguga samal päeval võinuks põhjustada hukkunu lähedastele täiendavaid kannatusi ning seetõttu otsustati, et esialgu detailidest rääkimist vältida.

«Kindlasti on kõigi uurimisega seotud ametiasutuste huvi selles, et anda sündmusest võimalikult kiiresti võimalikult täpne ülevaade, kuid sellisel juhul peab olema kindel, et välja öeldud info ka tõele vastab. Seetõttu ongi mõistlikum detailid täpsustada siis, kui asjaolud on selged,» lausus Sinkevicius.