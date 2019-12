Metsaomanikud ei pruugi arugi saada, kui neid röövitakse

Kõige jõhkramalt on Kriguli sõnul metsaomanikel nahk üle kõrvade tõmmatud aga kasutusvalduslepinguga. See tähendab, et metsaomanik annab notariaalselt mingiks ajaks ära igasuguse õiguse oma maale. Ja kui varem ongi olnud metsandusettevõttega kokkulepe, et nad siit-sealt natuke raiuvad, aga ei oska näiteks kindlat aega öelda, siis on täiesti võimalik stsenaarium, et kui inimene on lepinguga maast loobunud, tellib metsandusettevõte sinna peale uue kava endale sobivate eraldistega ning võetakse maha palju rohkem, kui oli kokkulepe. Omanik ei saa midagi teha. Veel enam, tal on mõne aasta pärast kohustus üles songitud maa korda teha ja uued puud peale istutada.

«Sellise lepinguga on palju väheteadlikke metsaomanikke pandud olukorda, et neil on kõik kohustused, aga mitte ühtki õigust,» nentis Krigul. «Inimestel on tagantjärele häbi neid asju avalikkuse ette tuua, sest nad on justkui lolliks tehtud.»