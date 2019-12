Isemõtlejast sai ootamatult Tartu ülikooli juht

Sarve kirjutatud ülikooli põhikiri ei erinenud üldjoontes palju sellest, mille järgi ülikool hiljem tööle hakkas. Ega Sarvel kusagilt peale tsaariaegse Tartu ülikooli eeskujusid võtta olnud, seega oli selles palju Sarve ennast. Ta leidis, et ülikoolis võiks olla viis teaduskonda: matemaatika-füüsika, astronoomia-geoloogia, bioloogia, sotsioloogia ja filosoofia, millele lisanduksid põllutöö-, arsti-, kasvatus- ja ühistegevuse instituudid.

Tsaariajal hariduse saanud mehena pidas Sarv loomulikuks, et tudengid ja õppejõud valdavad kolme kohalikku keelt, mistõttu üldiselt eestikeelses ülikoolis võiks olenevalt õppejõu rahvusest loenguid pidada nii eesti, vene kui saksa keeles. Sarve jaoks oli kõige tähtsam, et ülikool ei teeks järeleandmisi teaduslikkuse nimel ning hoiduks eemale poliitikast.

Tulin otsusele, et niisuguses olukorras juhtival kohal olla ei tohi, kirjutas Jaan Sarv kommunistide tapatöö järel.

Tema kava järgi õpetasid ülikoolis professorid ja lektorid, kusjuures viimastelt ei nõutud vajalikke kraade. Sarv leidis, et lektoriametisse tuleks kutsuda teadlasi, kes tegelikult on näidanud, et nad oma eriala tunnevad ja selle ettekandmisega toime tulevad. Lektori võis valida ka professoriks, kui ta piisavalt teaduslikku tööd teeb ja ka oma õpilasi seda tegema suunab.