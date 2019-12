Siseminister ja rahvastikuminister avaldavad kaastunnet Ihaste tulekahjus hukkunud perekonna omastele

«Täna on väga kurb päev,» ütles siseminister Mart Helme. «Tulekahjus on hukkunud viieliikmeline perekond kolme lapsega. See on traagiline nii omastele kui ka kõikidele Eesti elanikele. Avaldan kaastunnet hukkunud perekonna lähedastele. See õnnetus on viimaste aastakümnete üks traagilisemate tagajärgedega eluhoone tulekahju,» lisas Helme.