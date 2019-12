Politsei leidis kadunud 25-aastase Aiti esemed Emajõest, noormehest pole märki

Aiti Valgu kirjeldus

Sõprade kirjelduse ja kaamerapiltide järgi on teada, et Aiti Valgul oli seljas must jope, mille hõlmad eest lahti ning jope all beež pintsak. Jalas olid tal tumedad teksad ja mustad kingad. Valk kannab prille, kaasas oli tal arvutikott.

Kõigil, kel on infot 25-aastase Aiti Valgu asukoha kohta palutakse ühendust võtta numbril 112 või SA Kadunud ööpäevaringsel valvenumbril 6616776.