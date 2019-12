Tules hukkunud kolme lapse vanaema: neil hakkas just kõik paremaks minema

«Ma ei tea, kuidas see nüüd juhtuda sai, neil hakkas just kõik paremaks minema,» sõnas Karolina ema pisaraid pühkides. Ta kinnitas varasemat infot, mille kohaselt kolisid tema tütar, tütre mees ja kolm lapselast Ihastesse sel kevadel. «Nad tegid siin palju remonti, väimees tegeles ka maja soojustamisega, aga see kamin oli kehvake, uks kippus sel eest ära kukkuma,» sõnas äsja kolm lapselast kaotanud vanaema.