Päästeameti peadirektor avaldab kaastunnet Ihastes hukkunud perekonna lähedastele

Me ei tea veel tänaöise ülitraagilise sündmuse põhjuseid, kuid igaüks meist saab kohe tegutseda, et midagi sellist ei korduks. Vaatame ringi enda kodus, astume läbi lähedaste juurest ja veendume, et on olemas töökorras suitsuandur. Et oleks kontrollitud küttekolded ja elektrisüsteemid oleks korras. Et ei jäetaks lahtist tuld järelevalveta, eriti praegusel jõuluajal, ja köetaks ahju targalt. Ja kui kodus on kamin, ahi või gaasiseade, oleks paigaldatud ka vingugaasiandur.