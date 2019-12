Ööl vastu kolmapäeva süttis Tartus Ihaste elurajoonis eramu. Põlengus hukkus viieliikmeline perekond – naine, mees ja kolm last. Pere sinna kolinud alles sel aastal.

Hävinud maja ühisomanikud olid sama perekonnanime jagavad 27-aastane Karolina ja 38-aastane Sergei. Nad said Koidutähe tänaval asuva maja omanikeks käesoleva aasta aprillis. Mehe ja naise perepiltidel on kolm poega.

Heinonen arvas, et õnnetus võis olla põhjustatud ülekütmisest. «Vahel märkasin ka öösel kella ühe ajal, et maja köetakse. Hoone oli minu teada praktiliselt soojustamata,» sõnas naaber. Ta lisas, et magamistoad asusid teisel korrusel.