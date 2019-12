Jüri Laurson: elekter hävitab ja tapab! 

Suure hulga elektriõnnetuste peamine põhjus on ülekoormatud elektrijuhtmestik. Paljudes vanades majades aga on amortiseerunud elektripaigaldis, mis ei kannata tänapäevaste elektriseadmete ja kütteseadmete kasutamist, nagu elektripliit, pesumasin, nõudepesumasin, veekeedukann, külmik, triikraud, tihti veel korraga.

Elektriohutuse teavet on tavatarbijal raske kätte leida. Ometi on elekter eriti suure ohuga kaup, mida inimesed iga päev kasutavad.

Elektriohutuse teavet on tavatarbijal raske kätte leida. Ometi on elekter eriti suure ohuga kaup, mida inimesed iga päev kasutavad. Viiekümne aasta eest koostas ettevõte Energiamüük tarbijatele elektrienergia kasutamiseks kümnepunktilise lihtsa meelespea, mis anti elektrilepinguga kaasa. Näiteks oli punktis kolm kirjas, et elektrijuhtmestiku remonti peavad tegema elektrikud – spetsialistid, kes peavad silmas pidama vajalikke tehnilisi nõudeid. See nõue kattub ju ka tänapäeva elektriohutusnõudega.

Oma kodu turvalisuse eest on vastutus pandud omanikule, kuid tavakodanikul puudub võimalus tutvuda vajaliku kirjandusega – raamatukaupluste riiulitel seda pole. Samas öeldakse, et seaduse mittetundmine ei vabasta karistusest. Tundub, et elektriohutuse nõuete täitmisest kinnipidamist jälgivad ametkonnad on arusaamisel, et tänapäeval kasutavad kõik elektritarbijad internetti ja leiavad vajaliku teabe sealt. Paraku peaaegu kolmandik maaelanikest ja viiendik linnaelanikkonnast ei kasuta internetti, eriti puudutab see eakaid.