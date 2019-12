Ilmar Part: talvelgi saab rattaga sõita

 Et rattasõit oleks ka talvisel ajal mõnus, tuleb riideid hästi valida, et ei hakkaks liiga palav ega liiga külm ja märg ihule ligi ei pääseks. Käredama külmaga on kihiline, aga hingav riietus kõige parem ja külma eest tuleks kaitsta keha väljaulatuvad osad – lõug, nina, kõrvad, käed, põlved. Samas kõigub õhutemperatuur meil suure osa talvest nulli ümber ja siis ei olegi väga paksu riietust tarvis. Sageli piisab soojadest kinnastest, sallist ja suusamütsist.

 Torusall on hea variant nii kaela ümber kui ka mütsi või kiivri alla kõrvu ja lõuga soojendama.

 Kui teel on lopp, siis tuleb kuidagi jalad kuivad hoida – kui kõpskinga saab rattakorvi pista või polegi seda vaja, on sageli parim valik kummik ja villane sokk.

 Kui teed on libedad, lase sadul veidi madalamaks. Nii ulatuvad jalad kergemini maha juhul, kui ratas libisema hakkab, ning ratta raskuskese on ka madalam ja sõiduk stabiilsem.

 Madalam rehvirõhk aitab rehvidel libedaga paremini haakuda, aga ettevaatust, liiga pehme rehv võib äärekivi vastu kergesti puruneda.

 Kui tee on libe, võta sõiduks rohkem aega. Sõida aeglasemalt ja väldi vajadust järsult pidurdada või pöörata. Pidurda ainult tagapiduriga, sest tagaratta väike libisemine tavaliselt ohtu ei kujuta.

 Külmakraadidega sõites pane teekattel tähele läikivaid jäiseid kohti. Oma teekonda planeerides arvesta sellega, et pärast lumesadu koristatakse linna suuremad tänavad ja jalgrattateed enne väiksemaid, aga väiksematel tänavatel on jällegi vähem autoliiklust.

 Tee end teistele liiklejatele hästi nähtavaks, kandes heledaid riideid või helkureid ka valgel ajal. Otsi autojuhtidega silmsidet veendumaks, et olete teineteist märganud.

 Kui oled sõitnud soolase lopa sees, katsu oma ratas kodus soolast puhtaks loputada või vähemalt lapiga sool maha pühkida. Õlita kergelt ratta ketti kasvõi iga päev, et kett soola tõttu rooste ei läheks.

 Kui kasutad Tartu rattaringluse ratast, siis selle puhastamise ja hooldamise eest hoolitsevad rattaringluse tehnikud.

 Jalgratastele saab paigaldada naastrehve, aga need on suhteliselt kallid. Saab hakkama ilmagi või kui rahakott kaht rehvi välja ei kannata, võib ka ainult esirehvi osta. Sellest on rohkem kasu kui naastudega tagarehvist.