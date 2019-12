Direktori väidetav räige kõnepruuk ja kohatu käitumine peletab õpetajaid Tartu Raatuse koolist

Tellijale

Osa lahkunud õpetajatest on öelnud, et Raatuse koolist äramineku ajend oli direktori alavääristav suhtlus- ja juhtimisstiil. Õpetajate lahkumise tagamaid on asunud uurima ka osa lapsevanematest, kelle väitel on töötajate sage vahetumine nende lapsi mõjutanud. Direktor Toomas Kingul on tema enda sõnul küll must huumor, aga ei enamat.