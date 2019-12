Noorte heategevuskontsert aitas haruldaste haigustega lapsi

Tartu Tamme kooli, Tartu Puškini kooli ja Tartu Erakooli õpilased õppisid mõne nädalaga selgeks tänavatantsukava JJ-Street Tantsukooli treenerite juhendamisel. Kui tavaliselt tuleb noortel lavale pääsemiseks osaleda huvitegevuses tunduvalt kauem, siis see algatus tõestas, et tahtejõud suudab rohkem. Eelkõige suunati osalema neid õpilasi, kes ei tegele veel ühegi huvitegevusega või pole sama valdkonnaga varem kokku puutunud.

«Meie idee oli algselt jõuda nende noorteni, kellel pole võimalik huvitegevustes osaleda. Kõik vanemad ei saa lapsi treeningutele saata,» rääkis projekti eestvedaja Meelika Müürsepp. Ta lisas, et heategevuskontserdi laiem eesmärk oli ka koolide omavahelise koostöö arendamine, sealhulgas vene ja eesti noorte lõimumine omavahel. «Idee toetada Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi haruldaste haigustega lapsi sündis koos osalejatega. Leidsime, et sellisel viisil ei vii inimesed raha lihtsalt annetuskasti, vaid saavad vastu ilusa elamuse,» rääkis Müürsepp.

Erakordne mõte

Lastefondi vabatahtlikud Emili Kilg ja Rosmarii Rosenthal tõid välja, et tartlaste algatus on tavapärasest erinev. «Pigem on see ikka erakordne algatus. Tegemist polnud lihtsalt kontserdi, vaid pikaajalisema projektiga. Meie arvates oli see julge ettevõtmine, kus oli ühendatud tants, liikumine ja heategevus, mis võiks veelgi julgust koguda ja laiemalt levida,» ütles Kilg.