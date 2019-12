Jüri Talvet viib tuttavate ja sõpradega Juhan Liivi laia ilma

Tellijale

Kui palju on Juhan Liivi luule jõudmises itaalia, saksa, inglise ja hispaania keelde teie enda tegevust ja kui palju kaugetes maades elavate tõlkijate algatust?

Väikerahva luuletajate raamatuvalimike ilmumiseks väljaspool oma keeleruumi on peaaegu alati vaja läinud tõukeid «seestpoolt», väikekultuurist endast. Tavaliselt sugenevad sellised raamatud keeli tundvate luuletajate-tõlkijate koostöös. Välismaiseid luuletajaid, kes oskaksid mõne väikerahva keelt sel määral, et otse tõlkida ja ise luuletusi valida, on maailmas üksikuid.