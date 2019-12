Video ja galerii: emotsioonidest tulvil Elva võttis vastu maailmameistri Martin Järveoja

Tagasi kodus

«Elvast on pärit mitmeid maailmameistreid nagu Indrek Tobreluts või Erika Salumäe,» tõi välja vallavanem Toomas Järveoja, Martin Järveoja isa. «Aga tundes Martinit juba 32 aastat, siis tean öelda, et tema spordihuvi algas juba väga noorelt. Mäletan, kui olime Kabli rannas ja ta oli umbes kolmeaastane ning tegi enda lõbuks esimesi saja meetri jookse, ligi 15 tükki,» meenutas ta.

Vallavanema järel tänasid maailmameistrit mitme kohaliku ettevõtte esindajad. Ka kuulutati Järveoja Tartumaa sporditäheks 2019.

Loodame, et varsti kihutamegi siinsamas Elvas ja teie kõik olete raja ääres.

«25 aastat tagasi, kui siit oma sporditeed alustasin, tahtsin saavutada midagi, millega rahul olla. Täna saan seda kinnitada,» ütles Martin Järveoja. «Süda läks soojaks, nähes siin saalis nii palju inimesi, mitmeid tuttavaid nägusid. Kuigi ma enam palju Elvasse ei satu, siis siin on mu juured,» lisas ta.

Martin Järveoja võttis vastu esimese Elva saadiku tiitli. Sille Annuk

Nurgakivi onu Tarmo

Järveoja tõdes, et pärast suurt võitu on tulnud tal osaleda nii paljudel vastuvõttudel, et mõnikord on ta püüdnud isegi neist kõrvale hiilida. «Selga pole sirgeks veel saanud lasta, et täiesti puhata. Jaapanis olid tänusündmused, siis tuli uut autot testida, nüüd saime kätte Pariisis hooaja lõpu karika ning varsti lendame uuesti Jaapanisse,» kirjeldas ta ning avaldas lootust, et eelseisvate pühade ajal õnnestub siiski ka puhata.

Järveoja oli Elva kultuurikeskuse lavale kaasa võtnud oma lapsed, kes ei söandanud isast hetkekski eemale jääda. «Nagu näha, nad väga igatsevad mind. Aga mis teha, see on ohverdus ühiste eesmärkide nimel,» lausus spordimees.

Muu hulgas tuletas Järveoja meelde, et Elvast on saanud tuule tiibadesse mitmed Eesti kaardilugejad ja seda eeskätt tänu tema onule Tarmo Järveojale. «Onu Tarmo ongi see lüli, mis kõiki meid ühendab. Tema nakatas meid rallipisikuga.»

Martin Järveoja lapsed tulid isaga lavale kaasa. Sille Annuk

Ott Leplandi suur fänn

Järveojale endalegi üllatuseks tuli ühtäkki kardinate vahelt välja Ott. Ent seekord mitte tema paarimees autorallis Tänak, vaid tuntud laulja Lepland.

Järveoja tunnistas, et on olnud Leplandi muusika fänn juba 2009. aastast ning selle aja vältel on tema lemmikhitiks jäänud «Läbi öise Tallinna».

Fännide seast kõlas maailmameistrile mitmeid küsimusi. Nii näiteks tunti huvi selle vastu, kui tõenäoliseks peab Järveoja võimalust, et ka Eestis toimuks lähitulevikus autoralli maailmameistrivõistluste üks etappidest. «Unistama ju peab, muidu ei juhtu midagi. Praegu teeb Rally Estonia väga head tööd ja ma usun, et kui see etapp siin toimuks, oleks rahvast raja ääres piisavalt. Mina ei näe selleks takistusi. Loodame, et varsti kihutamegi siin samas Elvas ja teie kõik olete raja ääres,» teatas Martin Järveoja.

Publiku seast kõlas mõni terav märkus Toyota suunas ning selles valguses esitati arusaadavalt ka küsimus: kumb siis ikkagi on parem ralliauto, kas Toyota või Hyundai (järgmisel hooajal sõidavad Järveoja ja Tänak Hyundai meeskonnas - toim.). «Mõlemal on neli ratast ja rool. Praegu on veel raske autosid võrrelda, saame seda teha pärast mõnda etapisõitu,» muigas maailma parim kaardilugeja. Samas tõdes ta, et on uue meeskonna suhtes põnevil ja esimesed muljed on väga head.

Muu hulgas leidis taaskordset meenutamist tõsiasi, et Järveoja pole olnud kõva tegija üksnes ralli alal. Nii küsis üks noormees lava eest, kui kaua läks tal aega saamaks kätte must vöö judos. «Vot seda peab järele vaatama. Aega kulus omajagu, aga eesmärk sai täidetud,» meenutas ta.