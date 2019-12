Maanteeamet lasi nädal tagasi Piibe maanteele Kaarepere küla Jõgeva-poolsesse otsa mõlema sõiduraja kõrvale paigaldada karjaväravat meenutavad rajatised ning kaks kummist saarekest, kus peal kaks plastposti. Need peaksid manitsema autojuhte hoogu maha võtma. Paljudele liiklejatele tekitavad need tähised aga segadust ning osa neist peavad kummisaari isegi ohtlikuks. Praeguseks on ühe kummisaare peal plastist postid katki sõidetud.