Janne Saarikivi: kas me ikka viitsime tänapäeval seda Soome silda ehitada?

Ja muidugi sama ka rootsi keeles. Sest soomlased ja rootslased on selles riigis koos elanud, loonud koos kaasaegse riigi ja kaitsnud seda ühiselt läbi sajandite. Seega peame tagama ka meie keelte ja ühiste kohalike kultuuritraditsioonide säilimise tulevikus. Mitte sellepärast, et me oleksime paremad kui teised maailma rahvad, vaid sellepärast, et maailm oleks ilma meieta, ilma meie traditsioonideta, ilma meie keelte ja murreteta tuhmim, igavam, monotoonsem, juhmim. Me räägime soome ja rootsi keele tähtsusest mitmekesisuse ja loovuse tõttu mitte sellepärast, et meil oleks midagi nende vastu, kes soome või rootsi keelt ei oska, ega sellepärast, et me tahaks oma piirid sulgeda. Vastupidi. Kõik on meie riiki oodatud. Kuid see on ikkagi meie riik, meie kodumaa, ja siin on asju, mida mujal ei leidu ja mida me tahame säilitada ja kaitsta.

Talvesõjas võisime peatada Vene tankid, kuid võib-olla osutuvad ingliskeelsed laulud, mängud ja muud meediatooted lõpuks neist ohtlikumaiks.

Aga kas me ikka viitsime tänapäeval seda Soome silda ehitada? Kas Soome ja Eesti vaheline side on sama oluline, kui see oli Koidula ajal? Või Friedebert Tuglase ajal, kes kirjutas Soome sillast Suursaaris, ainsas paigas maailmas, kust on korraga näha Soome lahe mõlemad kaldad. Või Kekkoneni ajal, kes siitsamast kõnepuldist rääkis 1964. aastal eesti keeles 20 aastat isolatsioonis olnud eestlastega, meenutades neile, et Eesti on ülejäänud maailmale endiselt oluline. Või siis, kui ma töötasin Tartu ülikoolis ja Soome president Tarja Halonen, Tartu ülikooli vastvalitud audoktor, pidas samal poodiumil eesti keeles kõne? Või kui Eesti praegune president saabub visiidile Soome ning peab oma kõne soome keeles …

Millise teise riigi juht tuleb Soome, et rääkida meie maa keelt? Millise teise riigi liider tuleb Tartusse kõnelema eesti keelt?

Soome ja Eesti liit on ainulaadne. Ja ehkki me võib-olla ei näe kunagi päris silda Soome ja Eesti vahel, võib tunnelist saada juba õige pea meie tulevik. Kui tehnoloogiline areng seob need kaks riiki üha tihedamalt ühte, on aeg küsida, mis saab meie vaimsest arengust.

Kui me kulutame 20 miljardit tunneli ehitamisele, tuleb meil vähemalt kaks miljardit varuda tunneli loodud vaimse taristu arendamiseks.

Meil on aeg hakata looma riiki, kus lahe mõlemal kaldal kõneldakse nii soome kui ka eesti keelt. Sellega on kiire. Varsti sõidavad rongid pealinnade vahel 20 minutiga ja sünnib uus kogukond. Vajame nüüd rohkem kui kunagi varem Helsingisse selliseid lasteaedu, kus soome lapsed õpivad eesti keelt heal tasemel.

Peame uuesti arendama hakkama juba pooleldi unustatud soome keele professionaalset õpetust Eestis. Mis siis, kui uues Talsinkis peaksime suhtlema omavahel eesti ja soome keele asemel inglise keeles? Kas see koht ikka on enam Helsingi ja Tallinn, Soome ja Eesti? Või on sellest saanud juba mingi ülerahvuslik, ajaloota kogukond, mida ühendab inimeste asemel suur raha ja äri.

Soome ja Eesti on tõeliselt iseseisvad ainult üheskoos. Meie riikide juured on põimunud ning nende saatus on praegu ja tulevikus olla koos, olgugi meie identiteedid üha mitmekesisemad. See on kirjas ka Euroopa Liidu, tolle hüdrataolise, mitmeharulise olendi motos. Sinna me kuulume. Ühtne mitmekesisuses. E pluribus unum.