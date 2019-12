Tartu südalinnas jäljetult kadunud 25-aastase Aiti otsingud pole tulemusi andnud

Tartu jaoskonna politseileitnant Siim Linnard sõnas, et praegu käib linnas olevate kaamerate salvestiste läbivaatamine. Uuesti on läbi helistatud kõik tuttavad ja lähedased, aga see pole tulemust andnud.

Samuti on vaadatud läbi Valgu kõneeristus ja tehtud selgeks, kellega ta viimati suhtles. Ka hoitakse silm peal noormehe pangakontol, sest kellelgi teisel sellele ligipääsu pole.

Praeguseks on korduvalt üle kontrollitud Emajõe mõlemad kaldad, ka Anne kanal ning Ülejõe linnaosa kuni Raadini, samuti kesklinna piirkond ja kõikvõimalikud aadressid, kuhu Valk minna võinuks. Kuid meest pole seni õnnestunud leida.

Tundide viisi kaamerapilti

«Politsei on läbi vaadanud tundide kaupa valvekaamerate salvestusi,» sõnas Linnard ja lisas, et valvekaamerate läbivaatamine jätkub. Valgu liikumine on kaamerapildist tuvastatud 6. detsembri öösel kuni Turusillale minekuni.

Silla Pika tänava poolsesse otsa jõudes lahkus Valk sõpradest, kes ei pannud majja sisenedes tähele, kuhu ta sealt edasi liikus. «Võtsime ette lähistel olevate valvekaamerate salvestused olemasolevatel suundadel, kuid neil salvestustel, mis katavad osaliselt tagasitee südalinna ja Narva maantee suuna Raadile, ei ole Aiti liikumist näha,» nentis Linnard. Ka pole mehe liikumist seni tuvastatud teistel linnakaameratel.

Kaamerate salvestiste kogumine ja läbivaatamine on hetkel politsei tähtsaim ülesanne, et saada selgust, millises piirkonnas oleks otstarbekas maastikuotsinguid läbi viia. «Oleme saanud mõned vihjed selle kohta just kui oleks paar inimest kirjeldusele vastavat meest näinud, kuid need pole siiski kinnitust leidnud,» märkis Linnard.

Politsei kutsub kõiki era- ja kortermajade omanike üles jagama kaamerate salvestisi Turusilla, Anne ja Paju tänava piirkonnast.

Aiti lahkus kesklinnast Turusilla poole ühes sõpradega. FOTO: Erakogu

Linnard sõnas, et sõprade jutt läheb Valgu ööbimiskoha suhtes lahku. Osad neist mäletavad, et mees pidi minema Narva maantee ühiselamusse. Teised aga, et ta pidi suunduma tagasi Vanemuise tänavale korporatsiooni majja.

Aiti Valgu korporatsioonikaaslased, lähedased, tuttavad ja sõbrad ning sihtasutuse Kadunud vabatahtlikud otsisid eile ja täna läbi Turusilla, Pika tänava, Karlova piirkonna ja ka Anne kanali ümbruse. Politseipatrull käis öösel kontrollimas Hiinalinna piirkonda.

Otsingud käivad ka täna, lähedased ja tuttavad otsivad Aiti uuesti Pikal tänaval, Vanemuise tänaval ja selle kõrvaltänavatel, Narva maanteel ning maaülikooli suunal. Aiti Valgu õde Mari-Liis Valk sõnas, et täna pannakse üles ka plakatid, et info jõuaks ka nende inimesteni, kes internetti ei kasuta.

Sihtasutuse Kadunud tegevjuht Aare Rüütel ütles, et praegu oleks kõige rohkem kasu vihjetest, teavitusest ja kaamerapiltidest. «Inimeste kaamerad kodus näitavad ka ikka natukenegi tänavale,» sõnas ta. Rüütel kutsub üles ka kõiki autojuhte, eriti taksojuhte, andmaks infot, ehk märkasid nemad kadunud Aitit reede öösel.

Esmakordne kadumine

Linnard sõnas, et praegu ei ole ilmnenud ühtegi märki, mis viitaks sellele, et Aiti oleks tahtnud minna vabasurma. «Loomulikult ei saa seda täielikult välistada,» lisas ta. Kuna pole ühtegi märki, et Aiti oleks endale viga teinud, siis praegu ka Emajõest ei otsita. Linnardi sõnul kinnitasid ka sõbrad, et Aiti oli heas tujus ja ka enesetunne oli hea, sest just oli peetud edukas üritus ja seega murekoorem õlult langenud. «Üsna arusaamatu lugu,» nentis Linnard.

Aiti õde Mari-Liis Valk ütles, et selline kadumine ei ole üldse Aiti moodi. «Ta on väga kohusetundlik ja selline kadumine on esmakordne,» lisas ta.