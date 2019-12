Luminori stipendiumi pälvis Londonis õppiv astrofüüsika ja kosmoloogia tudeng

Tartust pärit Jörg Miikael Tiit on välja töötanud liitiumpolümeerakude laadimisalgoritmi prototüübi, mis pikendab akude kasutusaega ja eluiga 30% võrra. Lisaks akude võimekuse tõstmisele aitab see lahendus võidelda ka inimkonna üha kasvava ökoloogilise jalajäljega. Tiidu eesmärk on väljatöötatud algoritmi edasi arendada ning leida sellele rakendust ka elektriautotööstuses. Lisaks soovib ta akude kasutamisvõimalusi tulevikus laiendada kosmosetehnoloogiatele.