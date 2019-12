Galerii: Sulgpallis võidutsesid tartlastest noorimad

Triitoni juhi Mart Siliksaare sõnul mängisid Kruus ja Kilk hästi, kuid puudu jäi üldfüüsilisest võimekusest. «Me oskame hästi mängida, aga vaja on rohkem kiirust ja jõudu. Kui hapnik saab otsa, siis pole midagi teha,» rääkis Siliksaar.

Siliksaar rõhutas, et suurt rolli mängib spordi mõistmine riigis laiemalt. «Venemaal algab kõik spordist, isegi kool. Meil on nii, et kui tahad sporti teha, pead tohutult aega planeerima,» ütles ta.